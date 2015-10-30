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الصحة الفلسطينية: شهيد و23 إصابة إحداها حرجة بمواجهات مع قوات الاحتلال

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الصحة الفلسطينية: شهيد و23 إصابة إحداها حرجة بمواجهات مع قوات الاحتلال الصحة الفلسطينية: شهيد و23 إصابة إحداها حرجة بمواجهات مع قوات الاحتلال
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز زعترة جنوب نابلس، ظهر اليوم الجمعة، فيما أصيب 22 مواطنًا فى مواجهات برام الله والخليل.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى -حصل اليوم السابع على نسخة منه- ظهر اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين عند حاجز زعترة، ما أدى إلى استشهاد الشاب قاسم سباعنة (20 عامًا)، وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، ونقل لمستشفى رفيديا لتلقى العلاج.

وفى رام الله أصيب 14 مواطنًا بجروح نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال فى منطقة البالوع بالبيرة، منهم 9 بالرصاص الحى فى أجزاء متفرقة من أجسادهم، وإصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى الأذن، إضافة إلى إصابة 4 مسعفين من الهلال الأحمر بالحروق فى الوجه نتيجة رشهم بغاز الفلفل بشكل مباشر.

وأصيب 4 شبان بالرصاص الحى و4 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال فى الخليل.

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