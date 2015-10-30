ضبط جرينوف وبندقيتين آلية وقناصة بعد تبادل نيران بين الأمن ومسجلين بقنا

شهدت قنا اشتباكات بالرصاص بين قوات الأمن ومسجل شقى خطر هارب من أحكام قضائية، وبرفقته شخص آخر، حيث تم القبض عليه وبحوزته مدفع جرينوف وبندقية قناصة وبندقية آلية وشريطى طلقات جرينوف و404 طلقات نارية.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من إدارة البحث الجنائى فى قنا بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنطقة الحدودية "قنا – سوهاج – البحر الأحمر" دائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية حيث لاحظوا سير سيارة بدون لوحات يستقلها شخصان وما أن شاهدا القوات قاما بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتم السيطرة عليهما وضبطهما والسيارة التى يستقلانها.

وتبين أن المتهمين هما "سليمان.ع" 49 سنة عامل، ومقيم الفشن بنى سويف، مسجل شقى خطر "سلاح مخدرات" سبق اتهامه فى 16 قضية "سلاح – مخدرات – سرقة - تسلل عبر الحدود – تبديد"، و"عيد.س" 24 سنة عامل، ومقيم الغردقة البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد لاتهامه فى قضية "شروع فى قتل"، وأصيب بطلقات نارية أثناء الاشتباكات مع الأمن، وتم نقله للمستشفى .

عثر بحوزة المتهمين على مدفع رشاش جرينوف وبندقية قناصة مثبت عليها تليسكوب وبندقية آلية عيار 7,62×39 وشريطين خاص بالرشاش الجرينوف و (404) طلقات مختلفة الأعيرة .

وتين أن السيارة بدون لوحات معدنية وبداخلها 2 لوحة معدنية تحمل رقم (ط ر ج 4437 ) ملك المتهم الأول ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .