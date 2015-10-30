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بالصور.. الطرق الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقى فى كفر الشيخ

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بالصور.. الطرق الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقى فى كفر الشيخ بالصور.. الطرق الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقى فى كفر الشيخ
احتفلت الطرق الصوفية ببداية مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، واتخذت عددا من الأماكن ليتجمع فيها أبناء الطريقة وتواجد معظم الطرق الصوفية داخل مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وطاف أبناء الطريقة البرهامية عددا من شوارع مدينة كفر الشيخ واستقروا بميدان العارف بالله الدسوقى.
>اليوم السابع -10 -2015

وأكد اللواء أحمد بسيونى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن غرفة العمليات التى أنشئت بمجلس مدينة دسوق لمتابعة زوار مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وتوفير كافة الخدمات لهم، مشيراً إلى أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا بمداخل ومخارج مدينة دسوق، ويشرف عليه مباشرة اللواء محمود عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ.

اليوم السابع -10 -2015

وأضاف "بسيونى"، فى تصريحات صحفية، أنه يتابع بنفسه توافر الخدمات لأننا خدام الزائرين لمولد العارف بالله الدسوقى، والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ يتابع بنفسه من خلال غرفة العمليات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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