مصرع تلميذين غرقا فى المنوفية لعدم إجادتهما السباحة

لقى تلميذان بقرية دبركى، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعهما غرقا بترعة النعناعية، حال قيامهم بالاستحمام انزلقت قدمهما لعدم إجادتهما السباحة سقط غرقا، وتم نقلهما إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، يفيد مصرع كل من "إبراهيم محمود علام" 9 سنوات تلميذ، و"عمر مجدى نصر" 9 سنوات تلميذ، غرقا بترعة النعناعية، حال قيامهما بالاستحمام انزلقت قدمهما ولعدم إجادتهما السباحة سقط غرقا، وتم نقلهما إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليهما تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.