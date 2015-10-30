الشرطة تعيد طفلة إلى والدتها بعد أن فقدتها وسط زحام المترو

انخرطت سيدة فى البكاء بمحطة المعصرة لمترو الأنفاق بعدما فقدت طفلتها وسط الزحام واستنجدت بالشرطة التى أذاعت الخبر ونشرت قواتها فى المحطات، وعثرت على الطفلة خلال أقل من ساعة وردتها لوالدتها فاحتضنتها.

تلقت الخدمة الأمنية المعينة بمحطات المترو بلاغاً من "ع.ع" 24 سنة، ربة منزل، أفادت فيه بفقدها طفلتها "م.ش" 5 سنوات، وسط الزحام، وبإخطار اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات وجه بإخطار بإبلاغ أقسام إدارة شرطة مترو الأنفاق بأوصاف الطفلة.

وعثر رجال الشرطة على الطفلة بمحطة غمرة وسلموها لوالدتها التى أسرعت إلى رجال الشرطة وقدمت الشكر لهم، وتحررت المذكرة رقم 5/309 ح القسم لسنة 2015 بالواقعة.