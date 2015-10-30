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القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و18 تذكرة هيروين فى المنوفية

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القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و18 تذكرة هيروين فى المنوفية القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و18 تذكرة هيروين فى المنوفية
تمكنت مباحث مركز قويسنا من إلقاء القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و18 تذكرة هيروين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بقيام "يحيى .ح .م .ح" 25 عاما عاطل ومقيم قرية منشأة أبو ذكرى – مركز قويسنا بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت وحدة مباحث المتحرى عنه بمحل إقامته وتمكنت من ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 + عدد 2 طلقة من ذات العيار + (18) تذكرة لمخدر الهروين + مبلغ مالى 950 جنيها، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

يشار إلى أن المتهم سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا (سرقة بالإكراه – سلاح نارى)، ومطلوب التنفيذ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25452 جنح مركز قويسنا لسنة 2015.

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