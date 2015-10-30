ريهام سعيد تعلن استقالتها من تليفزيون النهار

كتبت : إنجي لطفي و نانيس البيلي

أعلنت المذيعة ريهام سعيد، منذ قليل، استقالتها من تليفزيون النهار.

وقالت “سعيد”، عبر صفحتها بـ”فيس بوك”: “أعلن أمام الجميع استقالتي من تليفزيون النهار. بالتوفيق.”

كانت شبكة تليفزيون النهار قد قررت تعليق إذاعة برنامج “صبايا الخير” لمدة وفتح تحقيق موسع بشأن حلقة “فتاة المول” التي أثارت الجدل.

وقالت “النهار”، في بيان لها: “تؤكد شبكه تليفزيون النهار اعتذارها لكل من استاء من الحلقة المذكورة وتؤكد على احترامها لكل سيدة وفتاة من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم وتؤكد أن كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤسنا، سنظل نحترمهم ونقدرهم، نعتذر للجميع مرة آخرى، حفظكم الله وحفظ الله مصر”.

كما قررت “النهار”، في وقت سابق من اليوم، إلغاء الحلقة التي كانت مقررة اليوم بين الإعلامي خالد صلاح والمذيعة ريهام سعيد.