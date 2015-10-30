مقتل عامل طعنا بسكين نجله العاطل لمروره بأزمة نفسية فى المنوفية

لقى عامل بقرية شوشاى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك بقيام نجله بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة، لمروره بضائقة نفسية ورغبته فى الزواج مرة أخرى، تم نقله إلى مستشفى أشمون العام وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بوصول ماهر زكى علام 60 عاما ومقيم بقرية شوشاى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثة هامدة إثر طعنه بآلة حادة.

بالانتقال الفورى وبسؤال ابنه محمود اتهم شقيقه أحمد بالتعدى على والده بالضرب بآلة حادة سكين لمروره بضائقة نفسية ورغبته فى الزواج مرة أخرى، تم نقله إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.