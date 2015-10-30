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تأكيداً لانفراد «ONA».. «النهار» تقرر وقف برنامج ريهام سعيد مؤقتًا.. وفتح التحقيق في حلقة «فتاة المول»

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تأكيداً لانفراد «ONA».. «النهار» تقرر وقف برنامج ريهام سعيد مؤقتًا.. وفتح التحقيق في حلقة «فتاة المول» تأكيداً لانفراد «ONA».. «النهار» تقرر وقف برنامج ريهام سعيد مؤقتًا.. وفتح التحقيق في حلقة «فتاة المول»

ريهام سعيد

كتبت : إنجي لطفي

قررت تليفزيون النهار إلغاء حلقة اليوم بين الإعلامي خالد صلاح والمذيعة ريهام سعيد.

كما قررت تعليق إذاعة برنامج “صبايا الخير” لمدة وفتح تحقيق موسع بشأن حلقة “فتاة المول” التي أثارت الجدل.

وقالت “النهار”، في بيان لها: “تؤكد شبكه تليفزيون النهار اعتذارها لكل من استاء من الحلقة المذكورة وتؤكد على احترامها لكل سيدة وفتاة من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم وتؤكد أن كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤسنا، سنظل نحترمهم ونقدرهم، نعتذر للجميع مرة آخرى، حفظكم الله وحفظ الله ”.

وكانت ”ONA” قد انفردت باتجاه قناة النهار لوقف برنامج “صبايا الخير” مؤقتا في محاولة لامتصاص غضب العديد بعد حلقة ” فتاة المول”، خاصة بعد قيام أحد الشركات الراعية بالانسحاب من البرنامج.

وقاللت المصادر،  أن القناة بصدد إصدار بيان للإعتذار عما بدر من حلقة ريهام سعيد وإثارتها للجدل خلال الفترة الماضية.

 

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أونا

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