مصرع فلاح أثناء احتفاله بفوز نائب في المنيا‎

لقي فلاح مصرعه، وذلك أثناء قيامه بإطلاق أعيره نارية احتفالًا بفوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بسمالوط في المنيا، وخروج طلقه طائشة من سلاح كان بحوزته.

وكان اللواء حسن حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، يتضمن مصرع شخص بقرية السرارية التابعة لدائرة المركز، خلال قيامه بالاحتفال بفوز أحد المرشحين.

وتبين بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص مصرع المدعو “محمدعلي”، 60 عامًا – مزارع، ومقيم بقرية السرارية، وذلك إثر قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته احتفالاً بفوز أحد المرشحين بمجلس النواب، مما أسفر عن إصابته عن طريق الخطأ بطلق ناري أسفل الإبط أدي إلى الوفاة.

وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفي العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.