الأحد المقبل.. افتتاح بطولة الجمهورية للاعبين ذوي الإعاقة في الإسكندرية

يُنظم الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية والإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية، الدورة المجمعة الأولى لبطولات الجمهورية للاعبين ذوي الإعاقة الذهنية، ”الأحد” المُقبل، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صندوق الخير.

ويقرر أن تقام البطولة في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر بمحافظة الإسكندرية على ملاعب نادي سبورتنج بالإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبو قير.

وقالت المهندسة أمل مبدا، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن البطولة هى أولى بطولات الاتحاد للموسم الرياضي 2015 – 2016، وسوف يطبق فيها ولأول مرة فصل الإعاقات الذهنية من خلال إقامة المنافسات للإعاقات الفكرية، والداون سندروم، والتوحد كلًا على حدة من أجل إعطاء فرصة أكبر للاعبين للمشاركة والفوز في البطولات.

وأشار الدكتور محمد علي يوسف، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أن إقامة البطولة في 5 رياضات ” السباحة – تنس الطاولة – كرة القدم – كرة السلة – والتنس الأرضي”، وهي أول مرة يقوم الاتحاد بتنظيم بطولة في التنس الأرضي، والتي تم إضافتها هذا الموسم كإحدى الرياضات التشجيعية بجانب كرة اليد.

ويتوقع مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 50 هيئة، وتقوم مؤسسة صندوق الخير بتوفير الأدوات الرياضية تبرعًا منها للاتحاد، ودعمًا للبطولة بالإضافة إلى إحضار 1200 وجبة من ماكدونالدز تبرع للاتحاد.