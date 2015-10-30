أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نبيل العربي يتوجه إلى البحرين للمشاركة في جلسات «حوار المنامة»

Google+ Print
نبيل العربي يتوجه إلى البحرين للمشاركة في جلسات «حوار المنامة» نبيل العربي يتوجه إلى البحرين للمشاركة في جلسات «حوار المنامة»

نبيل العربي

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية متوجها إلى البحرين على طائرة الخليج وذلك للمشاركة في جلسات حوار المنامة الحادي عشر المقرر في الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل حيث سيلقي الرئيس عبدالفتاح كلمة خلال الافتتاح.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة الذي يعد من أهم المنتديات على المستوى الدولى التي تناقش القضايا الأمنية وأهم التحديات التي تواجه منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

يذكر أن هذه الجولة من حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، تكتسب اهتماما كبيرا مع مشاركة سفراء 35 دولة إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ما يثري الحوار ويطرح إمكان تنفيذ توصياته .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان