نبيل العربي يتوجه إلى البحرين للمشاركة في جلسات «حوار المنامة»

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية متوجها إلى البحرين على طائرة الخليج وذلك للمشاركة في جلسات حوار المنامة الحادي عشر المقرر في الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل حيث سيلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خلال الافتتاح.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة الذي يعد من أهم المنتديات على المستوى الدولى التي تناقش القضايا الأمنية وأهم التحديات التي تواجه منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

يذكر أن هذه الجولة من حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، تكتسب اهتماما كبيرا مع مشاركة سفراء 35 دولة إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ما يثري الحوار ويطرح إمكان تنفيذ توصياته .