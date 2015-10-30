مقتل 19 إرهابيا من داعش بنيران القوات العراقية بالأنبار

لقى 19 إرهابيا من تنظيم (داعش) بنيران القوات العراقية اليوم الجمعة خلال عمليات عسكرية فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وقالت مصادر أمنية إن قوة تابعة لقيادة عمليات الأنبار قتلت 12 إرهابيا ودمرت سيارة وصهريج للتنظيم فى مناطق الفحيلات واليتامى والصبيحات.

وتمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية من قتل 7 إرهابيين من داعش وتفجير العديد من العبوات الناسفة والمنازل المفخخة فى ناحية البغدادى شرق الرمادى بالأنبار.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية دمرت أحد المنازل من خلال قصف بصاروخ "كورنيت" فى منطقة العميرية، وتفكيك 6 منازل مفخخة وتفجير 15 عبوة ناسفة بناحية البغدادي.

كما فجرت قوة من قيادة عمليات الجزيرة 29 عبوة ناسفة و 3 صواريخ محلية الصنع من نوع "جهنم" وطهرت 4 منازل مفخخة فى سيطرة ماجد والبغدادى وتدمير سيارة تحمل رشاشا أحاديا وقتل من فيها بصاروخ "كورنيت" مقابل منطقة جبة البغدادى .