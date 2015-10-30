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الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية ينظم بطولات جمهورية للاعبى الإعاقة

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الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية ينظم بطولات جمهورية للاعبى الإعاقة الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية ينظم بطولات جمهورية للاعبى الإعاقة

>ينظم الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية و الادارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية، الدورة المجمعة الأولى لبطولات الجمهورية للاعبين ذوى الإعاقة الذهنية تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وذلك بالتعاون مع مؤسسة صندوق الخير .

وقالت المهندسة أمل مبدا رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية ان البطولة هى أولى بطولات الإتحاد للموسم الرياضي 2015 - 2016 ، و سوف يطبق فيها و لأول مرة فصل الإعاقات الذهنية من خلال إقامة المنافسات للإعاقات الفكرية و الداون سندروم و التوحد كلا على حدة من أجل إعطاء فرصة أكبر للاعبين للمشاركة والفوز في البطولات.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 1 الى 4 نوفمبر بمحافظة الاسكندرية على ملاعب نادى سبورتنج بالإسكندرية و المدينة الشبابية بأبو قير.

وأشار الدكتور محمد على يوسف رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أن اقامة البطولة فى خمس رياضات السباحة وتنس الطاولة وكرة القدم وكرة السلة والتنس الأرضى وهى أول مرة يقوم الاتحاد بتنظيم بطولة فى التنس الارضى والتى تم إضافتها هذا الموسم كإحدى الرياضات التشجيعية بجانب كرة اليد.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 800 لاعب و لاعبة يمثلون أكثر من 50 هيئة ، و تقوم مؤسسة صندوق الخير بتوفير الادوات الرياضيه تبرعا منها للاتحاد و دعما للبطوله بالإضافة الى احضار 1200 وجبة من ماكدونالدز تبرع للاتحاد .

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