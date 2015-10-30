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وصول 6 آلاف و500 طن بوتاجاز لموانى السويس

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وصول 6 آلاف و500 طن بوتاجاز لموانى السويس وصول 6 آلاف و500 طن بوتاجاز لموانى السويس
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف بيان صادر عن هيئة موانئ البحرالأحمر، أن ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيلينى وعلى متنها 51 الف و266 طن حديد بليت قادمة من الصين، كما تغادر السفينة سما وعلى متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة.

ويشهد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 579 راكب و1 سيارة و11 شاحنة و2 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 46 شاحنة.

وأوضح البيان، أن الميناء استقبل بالأمس العبارة ايلة وعلى متنها 429 راكب و11 سيارة و13 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 46 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 350 راكب و8 شاحنة و6 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة.

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مصر 365