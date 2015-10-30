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الحملة القومية ضد الحصبة في السويس تبدأ غدا وتنتهي 21 نوفمبر 2015

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الحملة القومية ضد الحصبة في السويس تبدأ غدا وتنتهي 21 نوفمبر 2015 الحملة القومية ضد الحصبة في السويس تبدأ غدا وتنتهي 21 نوفمبر 2015
صرح اللواء العربي السروي محافظ السويس أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني بمحافظة السويس ستبدأ غدا السبت 31 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 21 نوفمبر المقبل.

وأكد المحافظ إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن 9 أشهر إلى 10 سنوات عن طريق فرق ثابتة مدربة موجودة في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والحضانات والمدارس.

وأعطي المحافظ تعليماته لرؤساء الاحياء ومديري الصحة والتربية والتعليم والجهات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للحملة من أجل نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وأكد الدكتور لطفي عبد السميع مدير عام الصحة ان المديرية استعدت بكل اداراتها وجهزت 83 فريقاً للمشاركة في الحملة ، مشيرا الي ان المستهدف من الحملة تطعيم 143 الف و794 طفلا علي مستوي جميع احياء المحافظة.

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