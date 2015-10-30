بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون صور الرئيس السيسى مع حاكم دبى

نظم متظاهرو القائد إبراهيم وقفة عقب صلاة الجمعة اليوم، رفعوا خلالها صور الرئيس السيسى جنباً إلى جنب مع محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبى، احتفالا بنجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة الامارات الشقيقة.

وأشاد المتظاهرون بجولات الرئيس الأخيرة فى دولة الإمارات والهند، ورددوا هتافات "تحيا مصر"، معربين عن سعادتهم بانتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ومنها الإسكندرية، حيث استطاع الشعب السكندرى اختيار ممثليه فى البرلمان القادم وهزيمة التيار الدينى الذى يمثله حزب النور السلفى.



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