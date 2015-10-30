ضبط 5 قطع سلاح و18 كيلو بانجو و5 إخوان بلبيس وأبو حماد بالشرقية

تمكنت مباحث بلبيس ومباحث أبو حماد بفرع جنوب الشرقية، اليوم من شن حملة مكبرة بدائرة المركزين وأسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح و5 من جماعة الإخوان لتحريضهم علي العنف.

وتلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط فرع الجنوب برئاسة العقيد محمود جمال بشن حملة مكبرة بدائرة مركز بلبيس وأبوحماد، وشارك في الحملة الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس ومعاونه النقيب عمر جمال والنقيب عمرو داود رئيس مباحث أبو حماد ومعاونيه النقبين محمد فايد ورمزي يسين.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 قطع سلاح ما بين 2 بندقية خرطوش و5 فرد خرطوش وعدد 17 طلقة و13 قضية مخدرات ما بين 18 كيلو بانجو و505 جرام هيروين و45 قرص مخدر وضبط 4 هاربين من أحكام، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.