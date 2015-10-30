أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 5 قطع سلاح و18 كيلو بانجو و5 إخوان بلبيس وأبو حماد بالشرقية

Google+ Print
ضبط 5 قطع سلاح و18 كيلو بانجو و5 إخوان بلبيس وأبو حماد بالشرقية ضبط 5 قطع سلاح و18 كيلو بانجو و5 إخوان بلبيس وأبو حماد بالشرقية
تمكنت مباحث بلبيس ومباحث أبو حماد بفرع جنوب الشرقية، اليوم من شن حملة مكبرة بدائرة المركزين وأسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح و5 من جماعة الإخوان لتحريضهم علي العنف.

وتلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط فرع الجنوب برئاسة العقيد محمود جمال بشن حملة مكبرة بدائرة مركز بلبيس وأبوحماد، وشارك في الحملة الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس ومعاونه النقيب عمر جمال والنقيب عمرو داود رئيس مباحث أبو حماد ومعاونيه النقبين محمد فايد ورمزي يسين.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 قطع سلاح ما بين 2 بندقية خرطوش و5 فرد خرطوش وعدد 17 طلقة و13 قضية مخدرات ما بين 18 كيلو بانجو و505 جرام هيروين و45 قرص مخدر وضبط 4 هاربين من أحكام، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365