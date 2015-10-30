أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نافاس يغيب عن ريال مدريد أمام لاس بالماس

Google+ Print
نافاس يغيب عن ريال مدريد أمام لاس بالماس نافاس يغيب عن ريال مدريد أمام لاس بالماس

أكد رافائيل بينيتيث مدرب ريال مدريد غيبا حارس مرمى فريقه كيلور نافاس عن مباراة لاس بالامس في بطولة الدوري يوم السبت.

نافاس الحارس الأساسي للفريق الملكي هذا الموسم تعرض لإصابة، ورغم أنه شارك في التدريبات يوم الخميس، إلا أن بينيتيث أعلنه أنه سيريحه خلال ذلك اللقاء.

ومن المنتظر، أن يشترك الحارس الجديد كيكو كاسيا مع ريال مدريد في تلك المباراة لأول مرة بصفة أساسية تعويضا لنافاس.

كاسيا أحد خريجي مدرسة الناشئين في ريال مدريد، واستعاده الفريق بداية هذا الموسم قادما من إسبانيول.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الأول على قمة الجدول برصيد 21 نقطة، وبالتساوي مع برشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع