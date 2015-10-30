صور| ننشر تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى البحرين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، إلى مملكة البحرين، حيث كان فى استقباله بمطار المنامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

كما كان فى الاستقبال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.

وقد توجه الرئيس بصحبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى قصر “القضيبية”، حيث أقيمت مراسم الاستقبال.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة رحب خلالها ملك البحرين بالرئيس وعبر عن سعادته بزيارة الرئيس التى تعكس عمق العلاقات الأخوية التى تربط البلدين. كما أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قوة ومتانة وأهمية العلاقات مع مصر، مشيراً إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ المنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس عبر من جانبه عن تقديره لحفاوة الاستقبال وسعادته بزيارة مملكة البحرين، مشيداً بالمواقف المشرفة التي تتخذها المملكة لدعم إرادة الشعب المصرى ومساندة القضايا العربية المختلفة، متمنياً لحكومة وشعب البحرين الشقيق دوام الاستقرار ومزيد من التقدم والتطور.

وقد شدد الرئيس على التزام مصر تجاه أمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربية والوقوف معها ضد مختلف التحديات، حيث أكد على أن أمن البحرين واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

كما أكد على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربى وتضامنه لمواجهة كافة التحديات الاقليمية التي تواجه المنطقة العربية، والعمل على صون مقدراتها، ومحاربة التطرف والعنف والتصدي للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تهدف الى تقويض ركائز أمن واستقرار الدول ومؤسساتها الوطنية.

وأضاف السفيرعلاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى أهمية متابعة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتدارك الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية. وبحث الجانبان أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في اليمن وسوريا وليبيا، وسبل التعامل مع تداعياتها على الأمن العربي الجماعى. وقد تطابقت رؤى الجانبين بشأن تلك القضايا، وأكدا على ضرورة تعزيز التضامن العربى ومد جسور التواصل والتعاون والحوار مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مشتركة لمختلف القضايا والتحديات الاقليمية والدولية.

ومن المُنتظر أن يشارك الرئيس، اليوم، كمتحدث رئيسى فى الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة الذى يُعد من أهم المنتديات على المستوى الدولى التى تناقش القضايا الأمنية وأهم التحديات التى تواجه منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط.