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61 سنة بيبو بالفيديو – جعفر يحكي.. حينما سجل الخطيب هدفا بسبب ' إزعاج السادات '

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61 سنة بيبو بالفيديو – جعفر يحكي.. حينما سجل الخطيب هدفا بسبب ' إزعاج السادات ' 61 سنة بيبو بالفيديو – جعفر يحكي.. حينما سجل الخطيب هدفا بسبب ' إزعاج السادات '

هل تعلم أن محمود الخطيب أيقونة النادي الأهلي ومنتخب سجل هدفا من قبل للفراعنة بسبب مرور الرئيس السابق أنور السادات بالطائرة أعلى القاهرة؟ هذا ما حدث بالفعل.

30 أكتوبر 1954. 30 أكتوبر 2015. الأسطورة محمود الخطيب يتمم عامه الـ61.

وحكى فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق والمنتخب المصري في تصريحاته في وقت سابق لقناة "مودرن سبورت" عن قصة هدف كوميدي سجله بيبو.

وكل ما يلي على لسان جعفر.

"في التصفيات المؤهلة لكأس إمم إفريقيا عام 1979 كنا نواجه إثيوبيا في ستاد القاهرة وكانت النتيجة هي تقدمنا بثلاثية دون رد".

"في تلك الأثناء كان الرئيس أنور السادات عائدا من كامب ديفيد وأثناء مرور طائرته أعلى الملعب بالإضافة للطائرات الحربية التي كانت تقوم بتأمينه شعر لاعبو إثيوبيا بالخوف".

"بسبب الصوت الرهيب للطائرات كان أحد المدافعين أعاد الكرة لحارس المرمى الذي قام بتركها في الملعب ونظر لأعلى ليرى ماذا يحدث وقام الخطيب باستغلال ذلك الأمر وسجل هدفا".

"بعد الهدف قام لاعبو إثيوبيا بالركض خلف بيبو بسبب ما حدث".

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