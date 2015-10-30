دراسة: مشاهدة التلفزيون 4 ساعات يوميا يعرضك للإصابة بـ8 أمراض قاتلة

تواصل الأبحاث الطبية المتواترة التحذير من المخاطر الصحية الناجمة عن الإفراط فى مشاهدة التلفزيون، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى للسرطان بولاية ميتشيجن الأمريكية أن الأشخاص الذين يشاهدون الشاشة الصغيرة أكثر من 3 ساعات ونصف يومياً يصبحون أكثر عرضة للإصابة بـ8 أمراض خطيرة وقاتلة.

وأوضح الباحثون أن قائمة الأمراض تشمل: السرطان وأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية والسكرى والأنفلونزا والالتهاب الرئوى وشلل الرعاش وأمراض الكبد، ويرجع ذلك إلى المشاكل الصحية التى يتسبب فيها الجلوس لفترات طويلة، وأكدت ذلك بالفعل أبحاث طبية كثيرة، وحذرت من الأضرار الناجمة عنه.

وتابع الباحثون أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون ما بين 3 و4 ساعات يومياً ترتفع فرص وفاتهم بأى سبب من الأسباب الخطيرة بنسبة 15% مقارنة بالأشخاص الذين يجلسون أمام الشاشة الصغيرة أقل من ساعة يومياً، مضيفين أنه حال قضاء 7 ساعات فى مشاهدة الأفلام والبرامج المختلفة فإن فرص الوفاة ترتفع بنسبة 47%.

ووضع العلماء فى حسبانهم الكثير من عوامل الخطورة التى ترفع فرص الوفاة مثل تناول الأطعمة غير الصحية والخمور وتدخين السجائر، وعلى الرغم من ذلك ظلت المخاطر الصحية الناجمة عن الإفراط فى مشاهدة التلفاز هى ذاتها.

وعلى الرغم من أن الرياضة والأنشطة البدنية لم تقلل كثيراً من المخاطر الصحية الناجمة عن الإفراط فى مشاهدة التلفاز إلا أنهم أوصوا فى الوقت نفسه بممارستها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Preventative Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى، وشملت الدراسة 221 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاما.

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