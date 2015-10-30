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صور| «خالد الصاوي» يعلن انتصاره على فيروس «سي»

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صور| «خالد الصاوي» يعلن انتصاره على فيروس «سي» صور| «خالد الصاوي» يعلن انتصاره على فيروس «سي»

الفنان خالد الصاوي

أعلن النجم خالد الصاوي، شفاءه من فيروس “سي”، ووجه الشكر إلى الأطباء المصريين الذين عالجوه، حيث كتب عبر حسابيه بموقعي “فيسبوك” و”تويتر”: (غزوت كبدي فتقاتلنا باستماتة ١٠ سنين .. وأخيرًا وفقني الرحمن فأجهزت عليك ومعي دعاء أحبتي .. فيروس سي ارحل.. يارب اشف الكل .. شكرا لأطباء بلدي.. ولدعائكم).

وأضاف في تويته أخرى، “نصيحتي لكل مريض عن تجربة شاقة :اوع تخسر المعركة باليأس الروح المعنوية الثقة التفاؤل الإيمان الشجاعة والكبرياء، ثم التدريب البدني ثم العلاج”.

وتلقى الصاوي عدة تهنئات من أصدقائه ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمنوا له دوام الصحة.

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