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إصابة ضابط ومجندين في اشتباكات بين الشرطة وعناصر من الإخوان بالشرقية

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إصابة ضابط ومجندين في اشتباكات بين الشرطة وعناصر من الإخوان بالشرقية إصابة ضابط ومجندين في اشتباكات بين الشرطة وعناصر من الإخوان بالشرقية

أصيب ضابط ومجند شرطة بطلقات خرطوش وكسور وجروح في اشباكات وقعت اليوم /الجمعة/ بين قوات الأمن وعدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أثاروا الشغب بمدينة أبو حماد بالشرقية.

وكان العشرات من أعضاء الإخوان قد نظموا مسيرة انطلقت من أمام مستشفى الصدر بمدينة أبو حماد، مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، والمنددة بالانتخابات البرلمانية الحالية، وأطلقوا أعيرة خرطوش والألعاب النارية بكثافة؛ ما أثار الفزع في نفوس المواطنين الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية.

وانتقلت قوات الشرطة محاولة التصدي لهم، فوقعت اشتباكات بين الطرفين، نتج عنها إصابة ملازم أول جمعة محمود النمر بكسر في الذراع والمجندين السيد محمد عبد الملك ومحمد شحاتة عبد الوهاب بطلقات خرطوش في الرقبة والرأس، وتم نقلهم لمستشفى أبو حماد المركزي لعلاجهم ، كما تم ضبط عدد من مثيري الشغب وإعادة الهدوء للمدينة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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