نيابة الإسكندرية تأمر بحجز نجل عضو بمجلس النواب لحيازته سلاح ناري

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية، التحقيق في واقعة ضبط نجل عضو بمجلس النواب عن دائرة العامرية، واثنين آخرين، بحوزتهم رشاش تركي الصنع، و527 طلقة صوت في كمين بطريق “الإسكندرية – القاهرة” الصحراوى.

وكان اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من الملازم أول محمود أبو كيلة، الضابط بإدارة البحث الجنائي، المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة محرم بك، يفيد بضبط كلٍ من:”بلال. ر. ر”، 20 عامًا – طالب، و”علي. م. ح” 61 عامًا – سائق، و”راغب. ع. ع”، 15 عامًا – طالب، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

> وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، اليوم “الجمعة”، أنه قد ضبط بحوزة المتهم الأول “رشاش تركي الصنع عيار 9 مم - عدد 527 طلقة صوت – ومبلغ 2400 جنيهًا”، وذلك أثناء استقلالهم السيارة رقم” 5931 مصر” قيادة الثاني.

وأقر المتهم الأول “نجل عضو مجلس النواب” في التحقيقات، بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات قسم محرم بك.

وأمر المسشار محمد صلاح جابر، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بالتحفظ على السلاح والطلقات المضبوطة، وإرسالها إلى المعمل الجنائي، وحجز المتهم، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.