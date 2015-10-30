61 سنة بيبو - الخطيب يحكي.. عن لحظة مؤلمة كانت سبب الاعتزال وأفضل 15 دقيقة في مسيرته

"قبل دخولي لغرفة العمليات قلت لنفسي إذا شاركت في النهائي فسوف أعتزل" هكذا تحدث محمود الخطيب عن السبب الذي دفعه للاعتزال.

30 أكتوبر 1954. 30 أكتوبر 2015. الأسطورة محمود الخطيب يتمم عامه الـ61.

وفي ذكرى ميلاد الخطيب يُعيد FilGoal.com نشر أجزاء من حوار سابق للخطيب مع برنامج (صاحبة السعادة في قناة CBC).

ويتحدث الخطيب هنا عن سبب قرار الاعتزال وأفضل 15 دقيقة في مسيرته.

وكل ما يلي على لسان الخطيب ينقله FilGoal.com.

"اعتزلت وأنا في سن الـ34 تقريبا، كنت مصابا ولم ألعب لقرابة شهرين، والإصابة عندما تأتي وأنت صغيرا تكون عودتك منها أسهل من وأنت في ختام مسيرتك".

"شعرت بالتعب كثيرا وأنا أحاول العودة من تلك الإصابة، ولكن نجحت في النهاية في العودة، وقبل النهائي كان هناك مباراة مع المحلة، وطالبني المدير الفني آنذاك أنور سلامة بالمشاركة في اللقاء حتى أستعد للقاء الهلال السوداني".

"أثناء المباراة وأنا أحاول استلام الكرة على صدري، رفع لاعب المحلة قدمه فارتطم حذائه بعيني وجائتني إصابة أخرى استلزمت دخول لغرفة العمليات وذلك قبل 10 أيام على نهائي إفريقيا".

"قبل دخولي لغرفة العمليات أخذت وعدا على نفس بالاعتزال حال لحاقي بالمباراة وحتى إذا نجح في المشاركة ولو لـ10 دقائق فقط".

"اتفقنا قبل المباراة على أن أشارك نصف ساعة أو 35 دقيقة حسب سير المباراة، وقبل اللقاء جاء إلي صلاح حسني وأنا في غرفة خلع الملابس يطالبني بالقدوم للملعب حتى أشارك ولكن كنت أطلب منه تأجيل تلك اللحظة".

"شاركت في آخر ربع ساعة من المباراة ونحن متقدمين بهدفين دون رد، وكانت أفضل مباراة في مسيرتي الكورة كانت ماشية معايا، حتى لاعبي الهلال كانوا يصافحوني أثناء اللقاء".

"بعد نهاية المباراة كان من المفترض أن أصعد للمقصورة حتى أستلم الكأس، ولكن قمت بأخذ علم الأهلي وذهبت به حول الملعب لألقي التحية الأخيرة على الجماهير".

مباراة التكريم

"مباراة التكريم كانت بين نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مكون من نجوم العرب، كان من المفترض أن ألقي كلمة على الجماهير في النهاية".

"عندما بدأت أمسك الورقة لأبدأ الحديث فوجئت بالجمهور يقول لي لا يا بيبو لا لا ملكش حق، لم أعرف ماذا أقول غلبتني الدموع ووجدت نفسي أقول ألف شكر ألف شكر".