أحمد حسن لـ في الجول عن ما يمتاز به الأهلي وأصبح موجود في بتروجيت

عن ما يوجد في الأهلي وأصبح يمتلكه بتروجيت. هنا تحدث أحمد حسن المدير الفني لبتروجيت مع FilGoal.com قبل مواجهة الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة بتروجيت يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

أحمد حسن نجح في حصد أول ثلاث نقاط له كمدير فني عندما حقق بتروجيت الفوز على سموحة بثلاثية في الجولة الثانية من الدوري. بعد خسارة أولى أمام المصري.

على الجانب الأخر الأهلي حقق العلامة الكاملة. 6 نقاط من مواجهتين.

وتحدث أحمد حسن لـFilGoal.com عن مواجهة الأهلي وبتروجيت قائلا: "يوجد في بتروجيت الآن ما أمتاز به الأهلي دائما".

وأوضح "ثقافة وطموح الفوز. الأهلي دائما يتوفر به هذا الطموح. والآن بتروجيت أيضا كذلك".

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وأكمل حديثه قائلا: "كل مباريات الدوري صعبة. رأينا تعادل أسوان أمام الزمالك وكذلك ندية غزل المحلة أمام الأهلي".

مواجهة أحمد حسن ضد الأهلي ستكون هي الثانية له كمدير فني لبتروجيت إذ تواجه في أول لقاء رسمي له كمدير فني أمام الأهلي في كأس مصر.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل لاشيء أمام بتروجيت في ربع نهائي كأس مصر.