بالصور.. كيرى يجتمع بوزراء خارجية "اجتماع فيينا " لمناقشة أزمة سوريا

>اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، صباح اليوم الجمعة، مع نظرائه الفرنسى والألمانى والسعودى والقطرى والإماراتى بفندق بريستول المتاخم لمقر انعقاد الاجتماع الموسع الذى من المقرر أن يناقش اليوم سبل حل الأزمة السورية سياسياً.

وينظر المراقبون لهذا الاجتماع على أنه يأتى فى إطار تنسيق المواقف واستطلاع وجهات نظر الأطراف المختلفة، وإطلاعهم فى ذات الوقت على أهم نتائج المناقشات التى جرت مساء أمس فى الاجتماع الرباعي، الذى ضم الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسعودية، قبل بدء أعمال الاجتماع الموسع اليوم الجمعة.



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