روسيا: نرحب بمشاركة الجيش السورى الحر والأكراد فى محادثات فيينا

أبدت الخارجية الروسية، رغبتها فى مشاركة الجيش السورى الحر والفصائل الكردية فى محادثات فيينا، مفيدة بأن دولتى السعودية وروسيا تبادلتا لوائح بجماعات المعارضة السورية التى ستشارك فى المحادثات بشأن سوريا.

فيما أكد جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريحات نقلتها شبكة سكاى نيوز، أنه من الصعب جدًا إيجاد طريقة للتقدم إلى الأمام فى محادثات فيينا، كما أبدى تفاؤله بإمكانية المضى قدمًا فى المحادثات بشأن سوريا إلا أن الأمر يبقى صعبًا جدًا.

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