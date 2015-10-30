>شن طيران التحالف العربى اليوم الجمعة غارات كثيفة على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى صنعاء.

وقال سكان محليون إن طيران التحالف شن خمس غارات جوية على مخازن السلاح ومعسكر "جبل النهدين"، جنوبى صنعاء، وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة دوت فى تلك المناطق مع تضرر بعض المنازل فى تلك المنطقة، فيما لا يزال الطيران يحلق بكثافة على علو منخفض فى المدينة.

وفى تعز 256 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، شن طيران التحالف العربى غارات جوية استهدفت مواقع يتمركز فيها الحوثيون وقوات صالح فى منطقة الحرير، شرقى المدينة، واسفرت عن تدمير مركبة عسكرية إضافة إلى قصف ميناء المخا، غربى تعز.

وتأتى تلك الغارات فى الوقت الذى تتجه فيه المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف العربي، لتحرير تعز من سيطرة الحوثيين. طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى صنعاء وتعز .