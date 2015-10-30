الجروان : إرهاب إسرائيل بحق أبناء شعب فلسطين يغذى الإرهاب فى المنطقة

>شدد الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، على أن إرهاب إسرائيل الذى تمارسه بحق أبناء الشعب الفلسطينى - على مرأى من المجتمع الدولى ووسائل الإعلام المختلفة - يغذى الإرهاب فى المنطقة ويفتح نافذة لكل متسكع فى القدوم إلى الشرق الأوسط بحجة وتحت ذريعة الدفاع عن فلسطين.

وقال الجروان "إننا فى الوطن العربى دعاة سلام وننظر إلى المجتمع الدولى بأننا شركاء على الكرة الأرضية ونحارب الإرهاب والظلم والتطرف، لكننا ومن خلال الرسائل التى نقرأها منه يتبين لنا أن هناك تعاطفا مع العدو الصهيونى وهناك دعما للإسرائيليين وتطبيقا لسياسة الكيل بمكيالين".

ولفت إلى أن هناك فشلا فى تعاطى الدبلوماسية الدولية مع الملف الفلسطينى وحماية الشعب الأعزل من إرهاب جيش الاحتلال على الأطفال والنساء والشيوخ، سواء من خلال الحرق أو الإعدامات فى الشوارع.. مشيرا إلى أن العالم ينظر إلى تصفيات الأبرياء من الفلسطينيين والسيدات الحوامل والفتيات والشباب فى الشوارع على أيدى قوات الاحتلال بأنها مؤشرات على أن الوضع فى الوطن العربى ليس فى طريقه إلى الانفراج.

وردا على سؤال حول الانقسام الفلسطينى .. أجاب الجروان بأن هذا الانقسام يعد جرحا كبيرا فى جسد الوطن العربى ويجب إنهاؤه لسد الذرائع على أولئك المتربصين بالأمة العربية بأن الفلسطينيين منقسمون على أنفسهم، قائلا "نتمنى أن يحدث الاتفاق والتصالح بين الأخوة الفلسطينيين وذلك خدمة ونصرة للقضية الفلسطينية بكافة المحافل الدولية وأن يرتقوا عن المصالح الخاصة إلى المصالح الرئيسية لكل الشعب الفلسطيني".

وأكد على أن الشعب الفلسطينى الآن بحاجة للعمل المشترك .. قائلا "إننا من خلال ملاحظاتنا ومتابعتنا لما يجرى فى فلسطين اتضح لنا وجود بوادر متميزة وإيجابية وهى أن الشعب لا ينتمى إلى أحزاب أو أطراف وإنما يتكلم عن فلسطين والكل يعلن استعداده للاستشهاد من أجلها".

وحول الدور الذى يلعبه البرلمان العربى لنصرة القضية الفلسطينية .. أجاب الجروان بأن قضية فلسطين كانت ولاتزال الاهتمام الأول والمحورى للبرلمان حيث يسعى جاهدا فى كل المحافل العربية والدولية لشرح حقيقة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطينى ، كما أن لجنة فلسطين تم تشكيلها لمواكبة تطورات القضية ورصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال "إننا التقينا خلال زياراتنا للأردن مع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى الدكتور سليم الزعنون واتفقنا على تجهيز ملف عمل للمرحلة القادمة من خلال التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية للذهاب إلى المجتمع الدولى بمادة شعبية عربية".

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك خطة عمل مشتركة وفاعلة لتفعيل دور لجنة فلسطين المنبثقة عن البرلمان العربى لتقوم بالمهام التى أنشئت من أجلها والتحرك بسرعة لإيصال ملف انتهاكات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى لكافة المنظمات الدولية والبرلمانات العالمية والإقليمية ؛ من أجل حشد التأييد الدولى وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

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