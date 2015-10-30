الفايننشيال تايمز: قمة فيينا تفتح الباب أمام حل سياسى للأزمة السورية

نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز تقريرا يرصد أهم ما تقدمه القمة المعقودة حاليا بفيينا، لبحث أزمة سوريا بين كل من روسيا وأمريكا وإيران والسعودية وتركيا ومصر ودول أخرى، وذلك لإيجاد حل سياسى للحرب الأهلية الدائرة بسوريا منذ أربع سنوات حتى الآن.

اعتبر التقرير القمة المعقودة "بداية" لفتح الأبواب لحل دبلوماسى وسياسى فى المستقبل القريب، أما القمة نفسها، فلن تقدم الكثير فى الوقت الحالى، لكنها سوف تصب فى اتجاه حل سياسى مرضى لجميع الأطراف.

ويتساءل التقرير حول إمكانية تقارب وجهات نظر أمريكا وروسيا خلال القمة الحالية، فالولايات المتحدة أظهرت مؤخرًا بعض المرونة عندما صرح مسؤولوها بأنه لا يوجد ثمة سبب لتنازل الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة بشكل فورى، فى حين اقترحت روسيا تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وأشار التقرير فى نقطته الأولى إلى استبعاد القوى الغربية والعرب لإمكانية التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بسوريا.

وتطرق التقرير أيضا إلى اختيار إيران للمشاركة فى القمة وهو الأمر الذى له دلالات عميقة حول مدى نمو النفوذ الإيرانى فى المنطقة، وتبدل دورها بعد إبرامها اتفاقية الملف النووى مع دول مجموعة الست، وانتهاء فترة عزلتها الدولية لتصبح لاعبا أساسيا فى الساحة الدولية.

وأشار التقرير إلى المنافسة الشرسة التى قد تشهدها القمة بين كل من السعودية وإيران، وفقا لوجهة نظر التقرير أكثر حدة من تلك التى بين روسيا وأمريكا، فالسعودية التى تصر فى إسقاط نظام بشار الأسد، ترغب فى الأساس فى إزالة حليف مهم لإيران بالمنطقة.

ويرى التقرير أن القارة الأوروبية تهتم فقط بحل كفيل بأن يوقف حشود اللاجئين السوريين من القدوم إليها، وهو الأمر الذى يتطلب حلا سياسيا وتوقف لعمليات القصف الجوى سواء من قبل قوات بشار الأسد أو القوات الروسية.



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