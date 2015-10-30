استشهاد فلسطينى وإصابة أخر بزعم محاولة طعن جنود الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطينى وأصيب أخر بجروح خطيرة اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلى أطلقت النار على شابين فلسطينيين فقتلت أحدهما وأصابت الأخر بجروح عند حاجز "زعترة" العسكرى جنوب نابلس.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف الفلسطينية نقلت شابا مصابا بعيار نارى فى الصدر وحالته خطيرة، فيما منعتها قوات الجيش من انتشال جثة شاب ثان ملقاة على الأرض بعد وفاته.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن شابين فلسطينيين حاولا طعن جنود إسرائيليين على الحاجز العسكرى المذكور لكنهما لم يتمكنا من إصابتهم، فأطلق الجنود النار عليهما.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 69 قتيلا ضمن موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ مطلع الشهر الجارى مقابل مقتل 10 إسرائيليين.