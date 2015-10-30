النيابة تصرح بدفن المتوفى بحجز قسم الطالبية وتؤكد: انتابته أزمة قلبية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بدفن جثة عاطل متهم فى قضية اتجار فى المخدرات، توفى بقسم شرطة الطالبية، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتوفى كان قد ألقت قوات الأمن بقسم شرطة الطالبية القبض عليه لاتهامه فى قضية اتجار فى مخدرات (أقراص مخدرة)، وأنه كان محتجزا داخل قسم شرطة الطالبية على سبيل الحبس الاحتياطى، وفى صباح يوم الوفاة دخل المتهم فى حالة مرض شديدة نتيجة أزمة قلبية، نقل على إثرها إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم وخرج.

وأضافت "التحقيقات" أن المتهم بعد عودته إلى محبسه داخل قسم شرطة الطالبية، عاودته آلام المرض ولم يستطع تحملها وظل هكذا حتى فارق الحياة، وكشف التقرير الطبى المبدأى للمتوفى أنه كان يعانى مشاكل متكررة فى القلب، وكانت تنتابه عدة أزمات قلبية، وهى ما تسببت فى وفاته.

واختتم "التحقيقات" أنه لا يوجد شبهة جنائية فى وفاة المتهم، وهذا ما أكدته التقارير الطبية، وتحريات أجهزة الأمن الأولية حول الواقعة، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان قد مضى قبل وفاته بساعات قليلة أمر إحالته لمحكمة الجنح لبدء جلسة محاكمتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالاتجار فى المواد المخدرة.