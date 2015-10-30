نيابة الخارجة تأمر بحبس سائق 4 أيام لحيازته رخصة قيادة مزورة

أمرت نيابة الخارجة العامة بالوادى الجديد، برئاسة المستشار محمد مصطفى حمدان والمهدى غانم وكيل النيابة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد ضبطه وبحوزته رخصة قيادة مزورة فى المحضر رقم 5254 جنح قسم شرطة الخارجة لعام 2015، والذى تمت إحالته للنيابة العامة والتى أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغا يفيد بضبط أحد السائقين يدعى "محمد، ع" وبحوزته رخصة درجة ثانية مزورة، وذلك حال مروره من أحد الكمائن المروية، والتى تم تحريزها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.