ضبط 1505 مخالفات مرورية بحملة على الطرق الصحراوية والزراعية بسوهاج

أكد العميد أشرف مرسى، مدير إدارة مرور سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فى إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور تم توجيه حملة مرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1505 مخالفات مرورية منها 287 مخالفة سحب ترخيص و189 مخالفة تصالح و35 مخالفة رادار و32 مخالفة سحب تراخيص و27 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و12 مخالفة حجز دراجات نارية و180 مخالفة على نموذج 125 مرور.

كما تم ضبط "189" مخالفة الانتظار الخاطئ و"125" مخالفة بدون تسيير و"162" مخالفة بدون قيادة.

فى نفس السياق، أشار العميد عبدالمنعم العلكى وكيل إدارة المرور، إلى أن الحملات المرورية مستمرة على كافة الطرق الصحراوية والزراعية، كما أنه تمت مراقبة تلك الطرق باستخدام أجهزة الرادار للحد من السرعة الزائدة للسائقين، بالإضافة إلى تفعيل المعامل المتنقلة لعمل التحليلات اللازمة للسائقين للحد من تعاطيهم للمواد والعقاقير المخدرة أثناء القيادة على الطرق المختلفة.