أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السخنة البحر الأحمر

Google+ Print
إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السخنة البحر الأحمر إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السخنة البحر الأحمر
استقبل مستشفى السويس العام صباح اليوم 3 مصابين بكسور وكدمات على خلفية انقلاب سيارة ملاكي بطريق السخنة البحر الأحمر.

تلقي اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس، أخطارا من أدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام أحد شركات السيراميك بطريق السخنة البحر الأحمر أتجاه السويس، مما اسفر عن اصابة 3 وتوقف الطريق قرابة 15 دقيقة حتي تم رفع مخلفات الحادث.

قال مصدر طبي فى تصريحات ، خاصة أن المصابين فى حالة مستقرة، وجاري تحرير محضر بالاقعة وابلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365