إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السخنة البحر الأحمر

استقبل مستشفى السويس العام صباح اليوم 3 مصابين بكسور وكدمات على خلفية انقلاب سيارة ملاكي بطريق السخنة البحر الأحمر.

تلقي اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس، أخطارا من أدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام أحد شركات السيراميك بطريق السخنة البحر الأحمر أتجاه السويس، مما اسفر عن اصابة 3 وتوقف الطريق قرابة 15 دقيقة حتي تم رفع مخلفات الحادث.

قال مصدر طبي فى تصريحات ، خاصة أن المصابين فى حالة مستقرة، وجاري تحرير محضر بالاقعة وابلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات.