مؤتمر كلوب.. عن علاقة مورينيو بالحكام.. وتبرئة الطاقم الطبي لليفربول

مواجهة مصيرية ستجمع بين ليفربول وتشيلسي في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

المباراة لن تكون أقل شراسة خارج الخطوط بين الثنائي يورجن كلوب وجوزيه مورينيو في أولى المباريات التي ستجمعهما في الدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب أجرى مؤتمرا صحفيا صباح الجمعة تحدث فيه عن المباراة الأكبر له مع ليفربول منذ توليه المسؤولية.

وأعلن كلوب في المؤتمر عن جاهزية لاعبه كريستيان ينتيكي للقاء، في حين سيغيب دانيل ستوريدج للإصابة. "طالع التفاصيل"

وكل ما يلي على لسان كلوب.

"مواجهة تشيلسي وليفربول تعتبر مباراة قوية في الدوري الإنجليزي تاريخيا، لكنها في الوضع الحالي مجرد مباراة بين أصحاب المركزين التاسع والـ 12".

"تشيلسي حاليا في وضعية سيئة، لكنني لست قريبا من الفريق لأعرف ما الذي يدور لديهم تحديدا، أما نحن فننظر لتلك المباراة على أنها فرصة لتعويض وضعيتنا في الجدول وهذا هو ما نريده".

الطاقم الطبي وكثرة الإصابات

"نعاني العديد من الإصابات في الفريق، لكن ذلك لا علاقة له بكفاءة الطاقم الطبي للفريق، فنحن نملك طاقما يعمل لكل جد لمصلحة الفريق".

علاقته بمورينيو

"علاقتي بمورينيو جيدة وقد كان يبعث لي برسائل ممتازة عندما كنت في ألمانيا، لذلك فأنا أكل له كل احترام".

وأضاف مازحا: "طالما أنك لست حكما أو صحفيا، إذن فمورينيو سيكون رجلا لطيفا معك".

متابعة المعارين

يورجن كلوب أعلن يوم أمس الخميس، عن قع إعارة لاعبه ألان رودريجيز لأحد الفرق الفنلندية وأعاده للفريق.

وعن ذلك قال كلوب: "أتابع كل لاعبينا المعارين إلى الفرق الأخرى وسأتخد القرار بشأن كل منهم في الوقت المناسب، وهذا جزءا من عملي كمدرب للفريق".

ويلتقي تشيلسي مع ليفربول في الدوري، يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ 11.