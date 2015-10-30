اتعلميه.. البلانكس أفضل تمرين لرشاقتك وقوة عضلاتك

ترغب جميع السيدات في أن تصبح أجسادهن أكثر رشاقة، لذا يلجئن لشتى الوسائل سواء من خلال الحمية الغذائية وغيرها، وعلى الرغم من أن أغلب المحاولات تبوء بالفشل، إلا أن بعض التمرينات الرياضية تساعد على تحقيق هذا الهدف.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور عمرو عباسى استشارى أمراض النساء والتوليد أحد أنواع التمرينات الرياضية التى تسمى "البلانكس"، حيث تجعل جسم المرأة أكثر رشاقة وتساعد على حرق الدهون فى بعض مناطق الجسم عند المرأة، كما أنه يساعد على تقوية العضلات وبنائها، بالإضافة إلى أنها تعمل على ليونة الجسم وتقوية عضلات الظهر والبطن والعضلة الضامة عند السيدات.

فائدة ممارسة البلانكس

طريقة ممارسة تمرين البلانكس

>يتابع د. عمرو عباسى أن ممارسة تمرينات البلانكس تقلل من البدانة عند السيدات، وتشنج العضلات، ما يعزز توازن الجسم وعلاج مشكلة الترهلات الدهنية الموجودة فى البطن والأرداف.>ويشرح استشارى أمراض النساء والتوليد طريقة ممارسة تمرينات البلانكس، من خلال الاستلقاء على البطن ورفع الجسم لأعلى ويحمل الجسم مشدودًا على الذراعين وأصابع القدمين على الأرض، موضحًا أن ممارسة هذا التمرين يوميًا تجعل الجسم أكثر رشاقة وليونة.