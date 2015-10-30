غارات التحالف تقترب من القصر الرئاسي في صنعاء

شن طيران التحالف غارات على تجمعات للحوثيين في معسكر قرب القصر الرئاسي في صنعاء، اليوم الجمعة، بينما تتصاعد حدة المعارك في محافظة تعز جنوبي البلاد، وقصف طيران التحالف معسكر النهدين المطل على القصر الرئاسي جنوبي العاصمة.

وشن طيران التحالف غارات على منطقة الحرير في شرق محافظة تعز، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين المقاومة والحوثيين في محيط مقر قوات الأمن الخاصة ومنطقة الأربعين.

ولم ترد بعد حصيلة لقتلى معارك اليوم، إذ أسفرت اشتباكات الخميس، عن مقتل 15 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح وإصابة 11 آخرين، من جراء المواجهات وغارات التحالف في منطقة الوازعية بتعز.

وفي هجوم آخر قتل 4 من ميليشيات الحوثي وصالح، وتم أسر آخر في كمين لقوات المقاومة الشعبية في منطقة الزيدية غربي تعز.

وشارك طيارون يمنيون، للمرة الأولى، بالأمس، في تنفيذ الطلعات الجوية التي استهدفت تجمعات ومواقع الحوثيين في تعز ومأرب وصنعاء.

وتعتبر قاعدة العند الجوية أكبر قاعدة في اليمن وتمت استعادتها من أيدي الحوثيين وصالح في أغسطس الماضي.