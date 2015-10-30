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مقتل فلسطينيين.. ودعوات لـ«جمعة الغضب» في مدن الضفة

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مقتل فلسطينيين.. ودعوات لـ«جمعة الغضب» في مدن الضفة مقتل فلسطينيين.. ودعوات لـ«جمعة الغضب» في مدن الضفة

مظاهرات فلسطينية – ارشيفية

قتلت القوات الإسرائيلية،اليوم الجمعة، فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما شددت إسرائيل القيود على دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل إثر دعوات فلسطينية، لأداء صلاة الجمعة فيه ودعوات بمسيرات في كافة مدن الضفة.

وذكر موقع الإذاعة الإسرائيلية أن شابين فلسطينيين حاولا طعن شرطيين إسرائيليين، لكنهما فشلا في ذلك و”أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهما وأردتهما قتيلين”، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

من ناحية أخرى فرضت القوات الإسرائيلية، قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل بعد دعوات فلسطينية، لأداء صلاة الجمعة في الحرم والخروج بعدها بمسيرات وتظاهرات.

وأعلنت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة لما قالت إنه “حماية الحي اليهودي في الخليل”، مشيرة إلى أنه سيحظر على الشبان الفلسطينيين بين عامي 15 و25، عبور الحواجز العسكرية التي تفصل الحي عن باقي مناطق الخليل، باستثناء طلاب المدارس وسكان المناطق الخاضعة للإجراءات الأمنية.

ومن المنتظر أن تنطلق مسيرات فلسطينية في ما سمي بـ”جمعة الغضب” في كافة مدن الضفة الغربية، بينما دعت فصائل العمل الوطني الفلسطيني المشاركين للتوجه إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي.

ودعت الفصائل الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني للتظاهر والاحتجاج عند مدخل رام الله الشمالي، قرب مستوطنة بيت آيل.

وتنطلق في الخليل مسيرة مركزية تعبيرا عن الغضب والاستنكار لجرائم القتل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الشبان هناك بذريعة “محاولات الطعن”.

وكان الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات دهم واعتقال في مدن فلسطينية مختلفة طالت أكثر من 20 فلسطينيا، تزعم إسرائيل بأنهم مطلوبين لديها.

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