ضبط هاربين من أحكام قضائية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في قنا‎

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن قنا، عند تمشيط إحدى الطرق من ضبط هاربين من أحكام قضائية، كانا يستقلا سيارة، وذلك بعد تبادل إطلاق النيران فيما بينهما، ما أسفر عن إصابة أحدهما، وتم نقل المصاب وضبط الآخر وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إشارة تفيد بضبط عدد من الأسلحة والطلقات النارية بمركز قنا.

وكشفت التحريات، أنه أثناء قيام قوة أمنية بتمشيط الطريق، فوجئوا بسيارة يستقلها شخصين، وعند الاقتراب منها أطلقوا الأعيره النارية عليهم فبادلوهم النيران، وتمكنوا من ضبط كلًا من:”سليمان. ع. س”، 49 عامًا، والمقيم بمركز الفشن ببني سويف “مسجل شقي خطر”، وسبق إتهامه في عدد 16 قضية، ونجله “عيد “، 24 عتمًا –عامل، ومقيم بناحية الدهار بالغردقة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، و مصاب بطلقات نارية، وبحوزتهما :” مدفع رشاش جرينوف – بندقية قناصة مثبت عليها تليسكوب – بندقية أليه – عدد 2 شريط خاص بالرشاش الجرينوف – عدد 404 طلقة مختلفة الأعيرة النارية – وسيارة بدون لوحات معدنية”، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.