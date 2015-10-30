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البنتاجون يكشف تكلفة العمليات ضد داعش منذ أكثر من عام

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البنتاجون يكشف تكلفة العمليات ضد داعش منذ أكثر من عام البنتاجون يكشف تكلفة العمليات ضد داعش منذ أكثر من عام

البنتاجون

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن تكلفة عمليات الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، بلغت 4.75 مليار دولار.

ولفت البنتاجون إلى أن هذه القيمة تغطي التكاليف منذ بدء العمليات في 8 أغسطس 2014، حتى 15 أكتوبر، مشيرة إلى أن متوسط الانفاق اليومي يبلغ 11 مليون دولار.

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي ينتقد محللون الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس باراك أوباما في حربه ضد تنظيم داعش، معتبرين أنه وبعد أكثر من عام على بدء العمليات، لم يتم الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل بإضعاف وهزم التنظيم.

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