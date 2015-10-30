أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إنجاب الأطفال يطيل عمر المرأة ويقلل فرص الوفاة المبكرة

Google+ Print
إنجاب الأطفال يطيل عمر المرأة ويقلل فرص الوفاة المبكرة إنجاب الأطفال يطيل عمر المرأة ويقلل فرص الوفاة المبكرة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إمبريال كولدج لندن، حيث أشارت إلى أن إنجاب الأطفال يسهم فى تمتع السيدات بحياة أطول، وكشفت النتائج أن الأمهات تقل نظرياً فرص تعرضهن للوفاة المبكرة بنسبة 20%.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم حياة ما يقرب من 323 ألف سيدة، تم اختيارهم من 10 دول أوروبية، وكشفت النتائج أيضاً أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى تمتع السيدات نظرياً بعمر أطول بشكل يماثل فوائد الحصول على الأدوية المضادة للأمراض، وتقلل فرص إصابتهن بسرطان الثدى.

وكانت الأبحاث السابقة قد أكدت أيضاً أن الآباء يتمتعن بفوائد صحية كبيرة بسبب إنجاب الأولاد، ولكن تقل جداً هذه الفوائد الصحية حال تدخين السجائر أو عند القيام بأى ممارسات ضارة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "BMC Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثلاثين من شهر أكتوبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365