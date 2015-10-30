إنجاب الأطفال يطيل عمر المرأة ويقلل فرص الوفاة المبكرة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إمبريال كولدج لندن، حيث أشارت إلى أن إنجاب الأطفال يسهم فى تمتع السيدات بحياة أطول، وكشفت النتائج أن الأمهات تقل نظرياً فرص تعرضهن للوفاة المبكرة بنسبة 20%.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم حياة ما يقرب من 323 ألف سيدة، تم اختيارهم من 10 دول أوروبية، وكشفت النتائج أيضاً أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى تمتع السيدات نظرياً بعمر أطول بشكل يماثل فوائد الحصول على الأدوية المضادة للأمراض، وتقلل فرص إصابتهن بسرطان الثدى.

وكانت الأبحاث السابقة قد أكدت أيضاً أن الآباء يتمتعن بفوائد صحية كبيرة بسبب إنجاب الأولاد، ولكن تقل جداً هذه الفوائد الصحية حال تدخين السجائر أو عند القيام بأى ممارسات ضارة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "BMC Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثلاثين من شهر أكتوبر الجارى.