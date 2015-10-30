أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة..جامعة كاليفورنيا: تعدد الزوجات يحسن صحة الأسرة كلها ويزيد ثراءهم

Google+ Print
مفاجأة..جامعة كاليفورنيا: تعدد الزوجات يحسن صحة الأسرة كلها ويزيد ثراءهم مفاجأة..جامعة كاليفورنيا: تعدد الزوجات يحسن صحة الأسرة كلها ويزيد ثراءهم
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا دافيس الأمريكية، حيث أشارت أن تعدد الزوجات وزواج الرجل بأكثر من امرأة هو أمر مفيد لأفراد الأسرة كلها.

وتابعت الدراسة التى أجريت على مجموعة من الأسر التنزانية أن زاوج الرجل بأكثر من امرأة واحدة يسهم فى تمتع زوجته وأولاده بصحة أفضل وغالباً ما يمتلكن ثروة وأموالاً أكثر.

وأوضح الباحثون أن ثقافة تعدد الزوجات انتشرت على مدار القرون الماضية فى العديد من دول العالم، لافتين إلى أن الكثير من السيدات توافق على هذا النوع من الزواج لرغبتهن فى تحسين ظرفهن الاقتصادية والزواج من رجل غنى.

وأضاف الباحثون: "بغض النظر عن سبب تعدد الزوجات فإن النتائج كشفت أنه مفيد لجميع أفراد الأسرة، وأشاروا إلى أن تجريم تعدد الزوجات قد يمثل حجر عثرة بالنسبة للكثير من السيدات ويضع قيوداً على خيارات الزواج المتاحة أمامهم".

وأضاف البروفيسور مونيك بورجيروف، المشرف الرئيسى على الدراسة، أن المشكلة الرئيسية من وجهة نظره ليست فى قضية تعدد الزوجات، ولكن الأهم هو أن تمتلك السيدات الإرادة الكافية لاتخاذ القرارات التى تريدها خلال حياتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365