مفاجأة..جامعة كاليفورنيا: تعدد الزوجات يحسن صحة الأسرة كلها ويزيد ثراءهم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا دافيس الأمريكية، حيث أشارت أن تعدد الزوجات وزواج الرجل بأكثر من امرأة هو أمر مفيد لأفراد الأسرة كلها.

وتابعت الدراسة التى أجريت على مجموعة من الأسر التنزانية أن زاوج الرجل بأكثر من امرأة واحدة يسهم فى تمتع زوجته وأولاده بصحة أفضل وغالباً ما يمتلكن ثروة وأموالاً أكثر.

وأوضح الباحثون أن ثقافة تعدد الزوجات انتشرت على مدار القرون الماضية فى العديد من دول العالم، لافتين إلى أن الكثير من السيدات توافق على هذا النوع من الزواج لرغبتهن فى تحسين ظرفهن الاقتصادية والزواج من رجل غنى.

وأضاف الباحثون: "بغض النظر عن سبب تعدد الزوجات فإن النتائج كشفت أنه مفيد لجميع أفراد الأسرة، وأشاروا إلى أن تجريم تعدد الزوجات قد يمثل حجر عثرة بالنسبة للكثير من السيدات ويضع قيوداً على خيارات الزواج المتاحة أمامهم".

وأضاف البروفيسور مونيك بورجيروف، المشرف الرئيسى على الدراسة، أن المشكلة الرئيسية من وجهة نظره ليست فى قضية تعدد الزوجات، ولكن الأهم هو أن تمتلك السيدات الإرادة الكافية لاتخاذ القرارات التى تريدها خلال حياتها.