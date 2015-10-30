العناية الإلهية تنقذ سائق ونجله من الموت عقب إنهيار بئر صرف صحى بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية سائق ونجله يقيمان بناحية قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا من الموت عقب حدوث هبوط وإنهيار بئر للصرف الصحى كانا يقومان بتطهيره بذات الناحية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال يفيد بإصابة سائق ونجله بإصابات متفرقة بالجسم عقب أنهيار جزئى ببئر للصرف الصحى.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد العزازى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة بوصول م د م 60 عاما 60 سائق مصاباً " بإشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن " و نجله درويش م د م 34 عاما سائق مصاباً " بإشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن الحالة العامة متوسطة " إلى مستشفى طهطا العام وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ويقيمان بناحية شطوره دائرة المركز و بالفحص وسؤال المصاب الأول قرر بأنه أثناء قيامه ونجله بتطهير بئر صرف صحي بالمنزل حدث هبوط بأرضية البئر مما نتج عنه إصابتهما 00 ونفي الشبهة الجنائية و كلفـت إدارة البحـث الجنائي بالتحري فـي الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4210 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.

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