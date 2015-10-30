إنهاء إجراءات سفر 802 راكب و100 شاحنة بمنفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ?802 راكب "?212 مصرى – ?589 ليبى"، وإنهاء إجراءات سفر ?100 شاحنة إلى الجانب الليبى، كما تم إنهاء إجراءات وصول عدد ?313 راكب "?182 شرعى – ?13 غير شرعى"، وأصبح إجمالى عدد الركاب الواصلين عبر منفذ السلوم منذ يوم 16 فبراير وحتى اليوم نحو 94 ألف و338، وتم إنهاء وصول عدد ?130 شاحنة من الجانب الليبى فارغة.

وأضاف بيان صادر عن مديرية أمن مطروح اليوم، أنه تم التنسيق وإدارة شرطة المنفذ ومصلحة الجوازات والقوات المسلحة وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بمطروح.

وعلى جانب آخر أجرت مديرية الأمن حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية، مدير امن مطروح، واسفرت الحملة عن ضبط عدد 314 مخالفة متنوعة تم التصالح في عدد 44 فورية بمبلغ 8700 جنيه.