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طبيب يزور شهادة ماجستير للالتحاق بالعمل فى احدى مستشفيات السعودية

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طبيب يزور شهادة ماجستير للالتحاق بالعمل فى احدى مستشفيات السعودية طبيب يزور شهادة ماجستير للالتحاق بالعمل فى احدى مستشفيات السعودية
كشفت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد ، محاولة طبيب للنصب على احدى المستشفيات الموجودة بدولة ، وتقديم اوراق مزورة تفيد حصوله على درجة الماجسيتير فى طب الأطفال.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه برئاسة العميد اشرف الجوهرى تفيد قيام مصطفى ع ا ع 31 سنة طبيب مقيم دائرة قسم ثان المنتزه بإصطناع شهادة ماجستير طب أطفال منسوب صدورها لجامعة عين شمس ومهرها ببصمة خاتم شعار الجمهوريه مقلد لتقديمها لمكتب تصديقات وزارة الخارجيه بسان إستيفانو للتصديق عليها.

بالتنسيق مع مدير مكتب التصديقات تم ضبط المذكورعقب تقدمه بعدد " 2 " شهادة ماجستير طب أطفال مصطنعة منسوب صدورها لجامعة عين شمس.

توصلت تحريات ضباط القسم إلي صحة الواقعة وقيامه باصطناع عدد " 2 " شهادة ماجستير حتى يتمكن من التعاقد مع إحدى المستشفيات بدولة السعودية التي من ضمن شروط التعاقد معها حصوله على درجة الماجستير وأن المتحرى عنه محكوم عليه فى القضية جنح قسم أول الرمل " إصابة خطأ " حضورياً بالحبس لمدة 6 شهور.

بمواجهة المذكورأقر بصحة الواقعة،وتحررالمحضر إداري قسم شرطة أول الرمل وجاري العرض على النيابه العامه.
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