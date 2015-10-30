محافظ بورسعيد يتفقد المحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحى

تفقد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد المحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحى الكائنة بمنطقة عزبة أبو عوف للوقوف على الأعمال التى تمت لرفع كفاءتها.

وأكد المحافظ بأنه تم الإنتهاء من صيانة وتركيب 85 مهوى داخل المحطة وجارى الإنتهاء من تركيب باقى المهويات والعمل على تثبيتها داخل الأحواض.

وأكد نصر الدين أن هناك جهودا كبيرة تبذل لحل مشكلات الصرف الصحي في المناطق التي تعانى من مياه المجارى بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن مشكلة الصرف تعتبرواحدة من المشكلات الهامة التي تواجه المحافظة ونسعى لإيجاد الحلول العاجلة التى من شأنها الحفاظ على البيئة لتوفير مناخ صحى مناسب للمواطنين.

وأصدر المحافظ تعليمات أثناء جولته إلي سعيد رخا رئيس حي الضواحي برفع كفاءة المناطق السكنية بالسيدة خديجة ومنطقة الحراسات والحرفيين من خلال تكثيف أعمال النظافة والحملات على السيارات التى تقوم بإلقاء مخالفات البناء فى غير الأماكن المخصصة لها.

وناشد المحافظ رؤساء الأحياء تفعيل الغرامات على أصحاب المواشى والدواب التى تسير بالشوارع والميادين والتى تشوه الوجه الحضارى وتساهم فى التلوث البيئى.