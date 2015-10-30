ضبط 13 قضية تموينية من بينها 45 كيلو جرام لحوم مصنعه بسوهاج

تمكن ضباط مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير المباحث وبإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من شن حملة تموينية مكبرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "13" قضية تموينية من بينها ضبط أ م أ 31 عاما صاحب مطعم ويقيم دائرة مركز طهطا لحيازته سلع غذائية غير صالحه للإستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد "45" كجم لحوم مفرومه مصنعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم وضبط ر ف ع 36 عاما صاحبة مخبز بلدي وتقيم دائرة مركز سوهاج لعدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز تحرر عن ذلك المحضر رقم 15608 جنح مركز سوهاج لسنة 2015.

كما تم ضبط "4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وضبط "1" قضية عدم حمل شهادة صحية، وضبط "3" قضية عدم الإلتزام بمواعيد تشغيل المخبز، وضبط "3" قضية عدم الإعلان عن الأسعار.